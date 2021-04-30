Бельгійці збудують у Тернополі завод з виробництва меблевих тканин

Бельгійська компанія будуватиме у Тернополі завод з виробництва меблевих тканин та тканин для інтер’єру.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області.

Компанія Global Textile Aliance UA (GTA UA) – дочірня компанія бельгійської групи компаній Monks International підписала в Тернополі угоду про довгострокову оренду виробничих приміщень площею 7000 кв. м для будівництва заводу з виробництва меблевих тканин та тканин для інтер’єру, а також виготовлення наматрацників для провідних світових брендів.

"Перша продукція зійде з конвеєра вже в червні-липні цього року та експортуватиметься в понад 60 країн світу", - йдеться у повідомленні.

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На підприємстві площею 20 тис. кв. м розташовуватиметься повний цикл виробництва – ткацька, прядильна, в’язальна, фарбувальна та швейні фабрики. Компанія планує стати якірним резидентом індустріального парку та створити майже 500 робочих місць з конкурентною заробітною платою.

Сума очікуваних інвестицій на першому етапі сягне близько 3 млн євро, а із введенням в експлуатацію основного заводу – 20 млн євро.