Укравтодор з ЄБРР розпочинають проєкт з розвитку інфраструктури для електротранспорту

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Мінінфраструктури розпочали розробку плану дій з розвитку інфраструктури для електромобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що план враховує запит бізнесу та користувачів електротранспорту, стратегічні задачі уряду та Мінінфраструктури з розвитку електронної мобільності та виконання цілей Зеленого курсу.

«Щороку кількість електрокарів в Україні невпинно зростає. І я переконаний, що наше транспортне майбутнє – саме за електромобілями. Зі свого боку ми всіляко підтримуємо та сприяємо використанню екологічних видів транспорту – і громадського електричного, і електромобілів. Проте для їх популяризації в глобальних масштабах, у першу чергу, необхідно створити розвинуту мережу зарядної інфраструктури, яка б дозволяла власникам електрокарів комфортно пересуватися як у містах, так і в міжміському сполученні», - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Консультантом ЄБРР у цьому проєкті виступає міжнародна компанія Atkins із офісом у Лондоні. До команди проєкту залучені 6 експертів, у тому числі ті, які спеціалізуються на електронній мобільності, фінансовому та транспортному моделюванні.

«Проєкт допоможе адаптувати дорожню інфраструктуру України до глобальних тенденцій транспортного ринку. Світові автовиробники масово збільшують частку електрокарів, деякі планують до 2030 року повністю перейти на електротранспорт, адже його використання відповідає екологічним та енергетичним викликам світу. У рамках "Великого будівництва" ми маємо окремі проєкти з розвитку придорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху, нової дорожньої навігації, які будуть інтегровані у проєкт е-мобільності» – розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Проєкт е-мобільності для дорожньої галузі реалізовуватиметься в рамках спільного проєкту Укравтодору та ЄБРР, угода щодо якого була підписана у грудні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Європейський банк реконструкції та розвитку і уряд України уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)". Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.

Крім цього угода передбачає впровадження чотирьох важливих реформ для дорожньої галузі. Серед них — реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту та ключову — антикорупційну.