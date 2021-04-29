Звільнився директор Електроважмашу

Директор харківського державного підприємства "Електроважмаш" Дмитро Костюк, поновлення якого на цій посаді скасував Конституційний суд, звільнився.

Цей факт кореспонденту Укрінформу прокоментував голова профкому підприємства Дмитро Никоненко.

"Конституційний суд скасував поновлення Дмитра Костюка на посаді директора ДП "Електроважмаш" у зв'язку з відсутністю такої посади за рішенням Фонду держмайна України, якому підпорядковано підприємство. Зараз єдиним керівником "Електроважмашу" залишився генеральний директор Віктор Бусько", - зазначив Дмитро Никоненко.

За його словами, єдиноначальність більш корисна для підприємства, чим наявність паралельного керівництва. До квітня 2021 року Дмитро Костюк був директором, а Віктор Бусько - гендиректором заводу.

"Зараз зарплатних боргів на підприємстві, де працює 2942 робітників, немає. Аванс за першу половину квітня виплачено повністю", - підкреслив голова профкому.

Але, за його словами, завод тимчасово у простої. Це пов'язано не тільки з карантином, а й з браком обігових коштів, що заважає розпочати виконання існуючих замовлень.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на в.о. генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" Віктора Буська, 2 березня майже 3 тисячі працівників ДП "Електроважмаш" отримали гроші, заборговані за грудень 2020 року та січень 2021 року. Напередодні підприємство отримало понад 40 млн грн з різних джерел, у тому числі, від партнерів за продукцію, яка була поставлена раніше.

1 березня 100 працівників ДП "Електроважмаш" перекрили Московський проспект з вимаганням погашення зарплатних боргів. Тоді керівник підприємства Віктор Бусько заявив, що заводу не вистачає приблизно 300 млн грн для повноцінної роботи підприємства. Ці кошти підприємство планує взяти у кредит в "Укрексімбанку" і держбанках.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС и АЕС, электродвигунів для приводів прокатних станів, устаткування для шахт, залізничного та міського транспорту.