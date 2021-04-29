Звільнився директор Електроважмашу
Цей факт кореспонденту Укрінформу прокоментував голова профкому підприємства Дмитро Никоненко.
"Конституційний суд скасував поновлення Дмитра Костюка на посаді директора ДП "Електроважмаш" у зв'язку з відсутністю такої посади за рішенням Фонду держмайна України, якому підпорядковано підприємство. Зараз єдиним керівником "Електроважмашу" залишився генеральний директор Віктор Бусько", - зазначив Дмитро Никоненко.
За його словами, єдиноначальність більш корисна для підприємства, чим наявність паралельного керівництва. До квітня 2021 року Дмитро Костюк був директором, а Віктор Бусько - гендиректором заводу.
"Зараз зарплатних боргів на підприємстві, де працює 2942 робітників, немає. Аванс за першу половину квітня виплачено повністю", - підкреслив голова профкому.
Але, за його словами, завод тимчасово у простої. Це пов'язано не тільки з карантином, а й з браком обігових коштів, що заважає розпочати виконання існуючих замовлень.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на в.о. генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" Віктора Буська, 2 березня майже 3 тисячі працівників ДП "Електроважмаш" отримали гроші, заборговані за грудень 2020 року та січень 2021 року. Напередодні підприємство отримало понад 40 млн грн з різних джерел, у тому числі, від партнерів за продукцію, яка була поставлена раніше.
1 березня 100 працівників ДП "Електроважмаш" перекрили Московський проспект з вимаганням погашення зарплатних боргів. Тоді керівник підприємства Віктор Бусько заявив, що заводу не вистачає приблизно 300 млн грн для повноцінної роботи підприємства. Ці кошти підприємство планує взяти у кредит в "Укрексімбанку" і держбанках.
Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС и АЕС, электродвигунів для приводів прокатних станів, устаткування для шахт, залізничного та міського транспорту.