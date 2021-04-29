Кредитні механізми забезпечення житлом: Рада підтримала зміни до держбюджету

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

За відповідне рішення проголосувало 277 депутатів, передає кореспондент Укрінформ.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою законопроєкту є створення необхідних умов для належної реалізації ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми "Доступна іпотека". Доцільність приєднання ДІУ до ПрАТ "Укрфінжитло" пояснюється тим, що це дозволить концентрувати фінансові ресурси для впровадження ефективних та єдиних фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом та забезпечить функціонування ринку іпотечного кредитування.

Зокрема, законопроєкт пропонує викласти в новій редакції статтю 30 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", передбачивши, що Мінфін має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло". Це дозволить забезпечити громадян України житлом та врегулювати питання діяльності ПрАТ "Укрфінжитло" у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи. Також документ передбачає збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн, визначає у цій сумі плановий показник придбання цінних паперів за загальним фондом державного бюджету та збільшує граничний обсяг державного боргу на 20 млрд гривень.

Разом з цим, законопроєктом передбачені зміни до Цивільного кодексу України та Закону України "Про акціонерні товариства", які визначають особливості приєднання ДІУ до ПрАТ "Укрфінжитло".

Очікується, що після ухвалення законопроєкту в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.