За програмою «Доступна іпотека 7%» видали кредитів на ₴124 мільйони - Мінфін

Із 1 березня за державною програмою “Доступна іпотека 7%” видано 155 кредитів на 124 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук в інтерв’ю Укрінформу.

Посадовець нагадав, що механізм реалізації програми передбачає часткову компенсацію державою відсотків за банківськими іпотечними кредитами, аби людям позики обходилися не більш ніж у 7% річних.

“Підсумки такого короткого періоду втілення іпотечної програми додають оптимізму: проєкт доволі успішний, він популярний серед населення й дедалі більше цікавить банківські установи”, - наголосив Драганчук.

Він зазначив, що до програми “Доступна іпотека 7%”, приєдналися 13 банків. Це менше, ніж учасників держпрограми кредитування бізнесу “5-7-9%”, яких наразі 29.

«Але ж програма “5-7-9” вже більше року працює й кілька разів модифікувалася з урахуванням виявлених на початку проблем та додаткових потреб, що виникли у зв’язку з карантинними обмеженнями. Для старту ж нової програми 13 банків-учасників, вважаю, – непоганий результат», - зауважив заступник міністра.

Він висловив сподівання, що надалі кількість укладених іпотечних угод швидкими темпами зростатиме. Влада розраховує, що до кінця року житло за пільговими іпотечними програмами отримають до 5 тис. українських родин.

Відповідаючи на запитання про ймовірні помилки, допущені на старті нової іпотечної програми, заступник міністра фінансів запевнив, що особливих проблем не було.

«Умови програми доволі широкі та ліберальні. Існують хіба тільки вікові обмеження (що логічно): на кінець дії іпотечної угоди вік позичальника не повинен перевищувати 70 років. Таке застереження ухвалили з огляду на ризики для банків. Ще є певні нормативні обмеження площі квартири, яку можна брати в іпотеку на пільгових умовах. І все. Тож, у принципі, будь-хто з громадян може подати заявку на участь у програмі. Тобто, немає жодної пріоритетизації за соціальним статусом громадян”, - пояснив Драганчук.

При цьому, “пріоритетний” підхід, за його словами, планується застосувати у рамках наступного етапу втілення “іпотечних” планів держави, коли повноцінно запрацює компанія “Укрфінжитло”.

“Тоді задіємо інші механізми, у тому числі й пріоритети за соціальними напрямками, формуючи пільгові умови для окремих категорій громадян. Як-от: військові, правоохоронці, медики, освітяни... А також апробуємо інші механізми і форми кредитування”, - розповів Драганчук.

Як повідомлялося, в Україні 1 березня запустили програму "Доступна іпотека під 7%". За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.