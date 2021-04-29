«Зелені» технології: МХП поглиблює співпрацю з Німеччиною

Представники Агрохолдингу МХП взяли участь у міжнародному семінарі «Україна: біогаз і біогенний водень (Німеччина-Україна). У його рамках провідні німецькі та українські компанії поділилися досвідом реалізації високотехнологічних проєктів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Під час заходу було зроблено пряме включення за участю представників компанії МХП з найбільшого біогазового комплексу в Європі з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів, що знаходиться у Вінницькій області.

Заступник голови правління МХП Олександр Домбровський ознайомив учасників семінару з біогазовим комплексом в режимі онлайн.

«Комплекс «Біогаз Ладижин» МХП можна вважати найбільш масштабним українсько-німецьким екоінноваційним проєктом, адже в його реалізації взяли участь ряд потужних німецьких та українських компаній та виробників. Перша черга була запущена у 2019 році, його потужність становить 12 МВт. Також розроблений проєкт другої черги комплексу «Біогаз Ладижин». Загалом реалізація біогазових проєктів є ключовим елементом реалізації моделі циркулярної економіки, яку використовує агроіндустріальний холдинг у своїх виробничих процесах», - зазначив Домбровський.

Він наголосив, що компанія МХП з 2013 року експлуатує біогазовий комплекс ПрАТ «Оріль-Лідер» у Дніпропетровській області, встановлена енергетична потужність якого становить 5,5 МВт. Реалізація біогазових проєктів українською компанією МХП розпочалась ще задовго до презентації Європейського зеленого курсу ЄС.

«Компанія МХП зацікавлена у співпраці з німецькими партнерами та спільній інтеграції «зелених» технологій, адже агроіндустріальний холдинг має свій інноваційний порядок денний щодо розвитку «зелених» технологій, до якого, серед інших напрямів, входить і виробництво зазначених вище біометану та «зеленого» водню, так і біодизелю. Нещодавно було оголошено про початок співпраці з американською компанією «Marquis Energy» в проєкті з будівництва першого вуглецево-нейтрального заводу з виробництва високопротеїнових кормів, олії, СО2 та біоетанолу», - сказав Домбровський.

Заступник голови правління МХП також зазначив, що інтеграція технологій «зеленого водню» та біометану - це справжній прорив в «чистій» енергетиці. Шляхом інтеграції виробництва «зеленого водню» в існуючі технології анаеробного зброджування біомаси можна досягнути підвищення потужності та ефективності роботи біогазових комплексів.

В рамках презентації Домбровський зауважив, що важливим елементом технологічної співпраці МХП з німецькими партнерами стало підписання в березні 2021 року меморандуму про стратегічне партнерство між ПрАТ «МХП Еко Енерджи» та німецькою компанією Ellman Engineering у проєкті «Біологічна метанізація «зеленого» водню».

До участі в семінарі долучився директор німецької компанії Ellmann Engineering Райк Елльманн. Він разом з партнерами з МХП перебував у відрядженні на біогазовому комплексі у Вінницькій області.

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Пан Елльманн окреслив основні деталі та цілі співпраці між українською та німецькою компаніями. Так, за його словами, в рамках інноваційного та технологічного співробітництва планується проведення ряду спільних лабораторних і промислових досліджень з інтеграції «зеленого водню» в анаеробний процес для збільшення виробництва метану. Дослідження проходитимуть в декілька етапів як на території України, так і в Німеччині.

«Технологія біологічної метанізації «зеленого» водню допоможе суттєво збільшити обсяги виробництва біометану, який є відновлюваним і «чистим» аналогом природного газу. Це допоможе скоротити обсяги викидів парникових газів. Компанія МХП має суттєвий потенціал виробництва біометану: на існуючих потужностей біогазових комплексів можливим є виробництво близько 40 млн метрів кубічних на рік біометану; на основі органічних відходів компанії обсяги можуть становити близько 100 млн метрів кубічних на рік; а на основі органічних відходах із інтеграцією «зеленого» водню - 150 млн метрів кубічних на рік», зазначив під час онлайн-заходу директор «МХП Еко Енерджи» Іван Тракслер.

27-28 квітня відбувся міжнародний семінар «Україна: біогаз і біогенний водень (Німеччина-Україна)». Організатори - Фонд підтримки експортерів Баварії, Bayern International, Em & S GmbH, Ecotec rational engineering і Біоенергетична Асоціація України. Семінар відбувся за підтримки німецького Міністерства економіки, регіонального розвитку та енергетики Федеральної землі Баварія.

Фото: МХП