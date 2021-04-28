Україні слід збільшувати площі лісів і переводити їх у приватну власність - експерти

Україні слід виробити державну політику збільшення площі лісів і переведення їх у приватну власність.

Таку думку висловили учасники круглого столу в Укрінформі «Потенціал заліснення та відновлення природних екосистем за умов земельної реформи».

«Україна як одна з базових аграрних держав Європи, яка має сьогодні 33 млн га земель сільгосппризначення, з яких 28 га обробляється - це найбільша розпахуваність земель у Європі - повинна подумати, як, по-перше, вести екологічне сільське господарство, і по-друге, як збільшити площу лісів з урахуванням інтересів усіх форм власності – державної, комунальної й приватної», - наголосив голова Товариства лісівників України Юрій Марчук.

Лише приватна власність на ліси зможе врятувати самосійні ліси держави, переконаний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Андрій Білоус.

«Сьогодні ліси є на паях, триває тотальне вирубування – як для повернення в цих земель у сільське господарство, так і для випалювання деревного вугілля, яке потрапляє нелегально на ринок. Ключове питання в приватній власності на ліси. Як тільки ми запустимо механізм приватного лісівництва і держава допомагатиме підтримувати перших власників лісових угідь, ми піднімемо лісистість на 1-2% протягом наступних 10 років», - зазначив він.

Він також наголосив на очевидних вигодах примноження лісів для збереження довкілля та сталого ведення сільського господарства, оскільки 75% стоку прісної води в Україні регулюють саме ліси.

Для створення нових приватних лісів має бути розроблено й створено спрощену процедуру, яка на сьогодні надзвичайно складна й реалізувати її дуже тяжко, вважає декан факультету землевпорядкування НУБіП України Тарас Євсюков.

«На власника лягає дуже значна кількість зобов’язань – починаючи від того, щоб нікому не впала гілка на голову, і закінчуючи протипожежними правилами й боротьбою зі шкідниками. Лісовий кодекс передбачає можливість безоплатного набуття громадянами до 5 га. Передумовою й перспективою для приватного лісівництва є земельна реформа, що дала поштовх для формування лісів на землях сільськогосподарського призначення, і яка може бути також поштовхом для розвитку приватного лісівництва, що законодавством не заборонено», - зазначив він.

Держава взяла на себе зобов’язання розробити стратегію управління лісами до 2035 року з метою збереження біорізноманіття й збільшення відсотку лісів, нагадала голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова.

«Використовуючи екосистем ний підхід, треба примножувати ліс в областях, де це можна зробити ефективно. Насамперед збільшувати лісистість в Україні за рахунок орних земель та самосійних лісів, в зв’язку з цим внести зміни до документу регіональних норм лісистості та правил відтворення лісів. Не заліснювати природні, лучні ділянки, відмовитись від застосування лісорозведення інвазійних видів, які негативно впливають на природні екосистеми, а також докласти всіх зусиль для відновлення лісів на місці вражених пожежами площ», - сказала вона.

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Учасники заходу нагадали, що в основному через вплив сільського господарства на планеті за останні 30 років втрачено 178 млн га лісів, що становить площу такої країни, як Лівія.

Круглий стіл організувала міжнародна неурядова некомерційна організація Forest Stewardship Council (FSC), метою якої є досягнення балансу екологічних, соціальних і економічних інтересів таким чином, щоб забезпечити раціональне використання лісових ресурсів і зберегти ліси для майбутніх поколінь.