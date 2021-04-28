Ціна на електроенергію для людей буде 1,68 гривні за кіловат-годину - Прем’єр

Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. за кВт/год.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. за кВт/год. Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня. Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кабмін зберіг ціну на електроенергію після 31 березня 2021 року на рівні 1,68 грн за кВт-год.

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28 грудня 2020 року уряд постановою №1325 скасував пільговий тариф на електроенергію у розмірі 0,9 грн за 1 кВт-год., що діяв для населення за перші спожиті 100 кВт-год. на місяць. Відповідно до рішення Кабміну було встановлено фіксовану ціну у 1,68 грн/кВт-год. Термін дії ПСО продовжили до 31 березня 2021 року.

Механізм ПСО передбачає покладання державою на учасників ринку спеціальних обов'язків компенсувати за свій рахунок різницю між соціальним тарифом для населення і ринковою вартістю електроенергії. У 2020 році через покладання на НАЕК "Енергоатом" спеціальних обов'язків, компанія зазнала 4,8 млрд грн чистих збитків.