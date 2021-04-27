Дохід Укртрансгазу торік скоротився у вісім разів, збитки - у дев'ять

У 2020 році чистий дохід «Укртрансгазу» скоротився у 8 разів та становив 6 млрд грн. Водночас зменшилися і збитки акціонерного товариства, зокрема, у 9 разів.

Про це під час підбиття підсумків роботи групи «Нафтогазу» за 2020 рік розповів т.в.о. генерального директора «Укртрансгазу» Сергій Перелома, передає Укрінформ.

«У 2020 році чистий дохід «Укртрансгазу» склав 6 млрд грн, що у 8 разів менше ніж в 2019 році. Тоді він становив 48,8 млрд грн. Також товариство отримало збитків у розмірі 2,6 млрд грн, але примітно, що у порівнянні з 2019 роком вони зменшились в 9 разів», - розповів Перелома.

За його словами, Укртрансгаз цього року міг бути прибутковим, але через низку судових рішень, цього не відбулось. Так, йдеться про повернення коштів «Укрнафті» та природного газу для приватної компанії «Профі газ».

«А чи могли б ми бути прибутковим? Могли. Негативний фінансовий результатів АТ «Укртрансгаз» у 2020 році зумовлений, в першу чергу, «історичними боргами», а саме: компенсацією витрат із ПДВ по газу компанії «Укрнафта» та поверненням природного ресурсу ТОВ «Профі газ» за рішенням суду. Також на збитки компанії негативно вплинуло нарахування резерву сумнівних боргів (МСА)», - підсумував Перелома.

Станом на 1 квітня 2021 року запас природного газу в підземних газосховищах становить 15,82 млрд куб. м газу. Це на 1% перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.