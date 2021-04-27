Рада має намір запровадити державну підтримку страхування сільгосппродукції

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» № 5104, який передбачає запровадження державної підтримки в сфері страхування аграрної продукції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, документ у першому читанні підтримали 286 депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою проєкту закону є визначення механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції.

Зокрема, проєктом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування сільськогосподарської продукції.

Також передбачається внести зміни до закону «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», якими визначаються: механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції; учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки; об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою; інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів визначено на рівні до 60%. Конкретний розмір компенсації визначатиметься. виходячи із можливостей державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Окрім того, проєкт передбачає внесення змін до закону «Про страхування» в частині: скасування положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул; уточнення повноважень Уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю. Водночас, проєктом закону вносяться зміни до законів України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію» та «Про фермерське господарство» в частині надання можливості цим господарствам отримувати державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.

Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції здійснюватиметься, починаючи з 2021 року в рамках бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». На ці цілі будуть спрямовані кошти, які надійдуть до державного бюджету за рахунок збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції.

За інформацією авторів проєкту закону, на сьогодні ринок страхування сільськогосподарської продукції, страхових премій становить близько 250 млн. грн. Тож, запровадження державної підтримки агрострахування забезпечить лише у 2021 році зростання ринку страхування сільськогосподарської продукції до 1,4 млрд. грн., а також додаткові надходження до державного бюджету лише з цього податку - близько 40 млн. грн.