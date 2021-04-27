Транспортування нафти у першому кварталі зменшилось на 13,7%

АТ "Укртранснафта" у першому кварталі 2021 року транспортувала 3,5 млн тонн нафти, що на 13,7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укртранснафти.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-березні 2021 р. становить 525,9 тис. тонн (на 11,2% менше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит – 2,96 млн тонн (на 14,2% менше порівняно з аналогічним періодом 2020 р.).

Загальний обсяг транспортування нафти у березні 2021 року знизився порівняно із березнем минулого року на 31% — до 1,1 млн тонн. Зокрема, знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 35,3% – до 903 тис. тонн. Також знизився обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 0,5% – до 195,4 тис. тонн нафти.

"Серед факторів, що вплинули на загальний обсяг транспортування нафти у першому кварталі 2021 року – зниження попиту на нафту серед європейських споживачів внаслідок карантинних заходів та виведення у плановий ремонт нафтопереробного заводу в Угорщині", - зазначили в нафтотранспортній компанії.

Загальний обсяг транспортування нафти у лютому 2021 року зріс порівняно із лютим минулого року на 0,7% — до 1,2 млн тонн, а в січні – знизився порівняно із січнем 2020 року на 5,5% — до 1,2 млн тонн.

За даними АТ "Укртранснафта", у 2020 році компанія експортувала 79,9 тис. тонн нафти до Республіки Білорусь за договором купівлі-продажу, укладеним з BNK (UK) Limited. У 2019-му компанія транспортувала 15,509 млн тонн нафти, що дорівнює показникам 2018 року.