На Закарпатті відновлять дорогу від Берегова до кордону з Угорщиною

У 2021 році у Закарпатській області буде повністю відновлений маршрут М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня. Йдеться про дорогу від міста Берегова до КПП "Вилок" – КПП "Тисабеч" на кордоні з Угорщиною.

Роботи виконуються за президентською програмою "Велике будівництво", повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Всі 50 км шляху від міста Берегове до Великої Копані будуть відновлені. Маршрутом, який має вихід на Н-09, можна комфортно подорожувати від самого кордону з Євросоюзом і далі через Карпати – Рахів та Яблунецький перевал – до Івано-Франківська та Львова", - йдеться у повідомленні.

В агентстві нагадали, що торік за програмою "Великого будівництва" на дорозі М-23 закінчили дві ділянки. Роботи ускладнювалися великими обсягами перезволожених ґрунтів, тому весь об’єм земляного полотна слід було вибрати та засипати камінням, аби дорожня основа була стабільною.

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Цього року ремонт продовжиться на ділянці від нульового кілометра до позначки 21 км (від Берегова до кордону). Завдяки відновленій інфраструктурі, пункт пропуску "Вилок" має розвантажити найпопулярніший пункт на кордоні з Угорщиною у місті Чоп.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4 500 км доріг державного значення та 2 000 км місцевих доріг.

За даними Укравтодору, в країні у 2020 році оновили та збудували 4 056 км доріг.

За оцінками експертів Київської школи економіки (KSE), реалізація президентської програми "Велике будівництво" збільшить ВВП України у найближчі 5 років на 2,2%.

Фото з відкритих джерел