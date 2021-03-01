Укрзалізниця вводить індексацію цін на пасажирські перевезення - «плюс» 2% на місяць

Ціни на залізничні пасажирські перевезення з березня-квітня будуть підвищуватися на 2% на місяць

Про це в ефірі програми "Здорова політика" сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ.

"Чи будуть підвищені ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення – я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня-квітня, по 2% у місяць до кінця року, це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці, але водночас є можливість, якщо ви купуєте квиток наперед – до 40% отримувати знижки", - поінформував Криклій.

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У лютому АТ "Укрзалізниця" анонсувала індексацію тарифів на пасажирські перевезення, зокрема вартість плацкарту з Києва до Львова поступово до кінця року зросте зі 190 до 232 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році завдяки бюджетній програмі буде модернізовано 100 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця", або 5% від усього пасажирського рухомого складу компанії.