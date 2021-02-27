Fitch назвало терміни відновлення економіки України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання реального ВВП України в 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті агентства.

«Ми прогнозуємо зростання ВВП на 4,1% у 2021 році за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення інвестицій», - йдеться в повідомленні.

Водночас агентство прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році у зв'язку зі скасуванням політичних стимулів.

За оцінками Fitch Ratings, друга хвиля пандемії коронавірусу була набагато серйознішою, ніж перша. "Але рівень смертності знижується, і ми припускаємо, що економічні заборони залишаються обмеженими", - відзначили в агентстві.