Одеський авіазавод випускатиме вертольоти за ліцензією США

На Одеському авіазаводі, що входить до складу Укроборонпрому, цьогоріч планується запуск ліцензованого виробництва вертольотів класу Bell UH-1 Iroquois.

Про це сказав гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв під час відвідання підприємства, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу концерну.

За словами Гусєва, організація виробництва перебуває на завершальній стадії. Перший борт має бути виготовлений улітку, до 30-річчя Незалежності України. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

“Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Подібна філія може з’явитися на базі Одеського політехнічного університету", - зазначив Гусєв.

Bell UH-1 Iroquois – американський багатоцільовій вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Г’юї" (Huey). Одна з найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960 року. Відтоді було випущено значну кількість військових і цивільних його модифікацій.

Одеський авіазавод випускатиме вертольоти Bell UH-1 Iroquois / Фото: УкрОборонПром

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