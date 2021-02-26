Пасажирообіг українського транспорту за січень зменшився удвічі – Держстат

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень 2021 року зменшився на 52,1% (або у 2,1 раза) порівняно з аналогічним періодом 2020 року, до 3,70 млрд пасажиро-кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні 2021 року пасажирообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 3,70 млрд пасажиро-кілометрів, що на 52,1% (або у 2,1 раза) менше проти січня 2020 року. Загалом за минулий місяць послугами цих компаній скористалися 187,1 млн пасажирів, що на 44,7% менше порівняно із січнем 2020 року.

Послугами українського залізничного транспорту січень 2021 року скористалися 5,4 млн пасажирів (на 51,8% менше, ніж за січень 2020 року); пасажирообіг галузі становив 924,0 млрд пасажиро-кілометрів (на 50,7% менше).

Автотранспорт країни за минулий місяць перевіз 80,5 млн пасажирів (на 44,7% менше, ніж за січень 2020 року); пасажирообіг становив 1,38 млрд пасажиро-кілометрів (на 49,4% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 0,3 млн пасажирів (у 2,9 раза менше, ніж за січень 2020 року); пасажирообіг становив 762,1 млн пасажиро-кілометрів (у 2,6 раза менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг транспортних компаній України за 2020 рік зменшився на 53,9% (або у 2,2 раза) у порівнянні з 2019 роком, до 49,4 млрд пасажиро-кілометрів.