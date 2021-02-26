В ОАЕ збудують завод з випуску титанових виробів за технологією Velta Holding

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) збудують завод з виробництва титанових виробів за технологією Velta Holding US Inc., що володіє комплексом з видобутку титанової руди в Україні.

Про це Укрінформу повідомили в Velta Holding.

"Velta Holding US Inc. підписала тристоронню угоду про наміри з KIZAD, дочірнім підприємством Abu Dhabi Ports в ОАЕ, та приватною фінансовою установою про залучення інвестицій для будівництва заводу з виробництва титанових виробів за власною інноваційною технологією компанії в ОАЕ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Velta Holding US Inc. через дочірні підприємства в Україні володіє гірничозбагачувальним комплексом з видобутку титанової руди. У 2020 та 2021 роках компанія отримала два патенти на технологію виробництва металічного титану та його сплавів, яка знижує їхню вартість у 4 рази та зводить виробничі відходи до нуля.

З 2009 року Об’єднані Арабські Емірати дотримуються національної політики зниження залежності економіки країни від видобутку та експорту нафти.

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«KIZAD, дочірня компанія Abu Dhabi Ports, є ключовою локацією для приваблення нових підприємств, оскільки уряд ОАЕ – лідер із просування та впровадження інноваційних технологій», - сказав Андрій Бродський, генеральний директор і головний акціонер Velta Holding, під час підписання Меморандуму.

Підписання документу засвідчило наміри KIZAD та Velta Holding розпочати стратегічне партнерство та побудувати перший повністю інтегрований завод - від сировини до кінцевого продукту - на території Металевого кластера KIZAD, де сьогодні розташовано декілька провідних світових виробників металевої продукції. Меморандум викликав зацікавлення деяких інституційних інвесторів в ОАЕ, які прагнуть інвестувати в проєкти з виробництва кольорових металів в ОАЕ.

Як повідомлялось, Velta Holding US Inc. володіє українською компанією ТОВ ВКФ «Велта», якій належать два ресурсні активи - Лікарівське та Бирзулівське родовища. На базі останнього 11 років працює комплекс з видобутку та переробки титанової сировини. «Велта» займає 2% частки світового ринку титанової сировини і є експортно-орієнтованою компанією.

До складу холдингу також входить дослідницький центр Velta RD Titan, який розробив та запатентував інноваційну технологію виробництва металічного титану в 2020 році та титанових сплавів у 2021 році.

Фото: Velta Holding