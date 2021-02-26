Nikkei рекордно впав на Токійській біржі

Nikkei рекордно впав на Токійській біржі

Укрінформ
На Токійській фондовій біржі індекс Nikkei впав більш ніж на 1.200 пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Після закінчення торгових операцій в п'ятницю, індекс склав 28.966 пунктів, що на 1.202 пункти менше у порівнянні з підсумком четверга.

Вперше з 5 лютого індекс склав після закінчення торгових операцій дня менш 29.000 пунктів. Це також найзначніше падіння з червня 2016 року, коли Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу.

Відразу після початку торгових операцій стали активно розміщуватися заявки на продаж.

Серед інвесторів зростає занепокоєння з приводу того, що підвищення прибутковості довгострокових держоблігацій США може привести до коливань на біржах.

Зниження котирувань було також обумовлено падінням цін на акції в Гонконзі та на інших азіатських біржах.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці у понеділок, 15 лютого, ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei досяг 30-тисячної відмітки - вперше за 30 років.

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