Nikkei рекордно впав на Токійській біржі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Після закінчення торгових операцій в п'ятницю, індекс склав 28.966 пунктів, що на 1.202 пункти менше у порівнянні з підсумком четверга.
Вперше з 5 лютого індекс склав після закінчення торгових операцій дня менш 29.000 пунктів. Це також найзначніше падіння з червня 2016 року, коли Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу.
Відразу після початку торгових операцій стали активно розміщуватися заявки на продаж.
Серед інвесторів зростає занепокоєння з приводу того, що підвищення прибутковості довгострокових держоблігацій США може привести до коливань на біржах.
Зниження котирувань було також обумовлено падінням цін на акції в Гонконзі та на інших азіатських біржах.
Як повідомляв Укрінформ, вранці у понеділок, 15 лютого, ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei досяг 30-тисячної відмітки - вперше за 30 років.