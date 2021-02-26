Nikkei рекордно впав на Токійській біржі

На Токійській фондовій біржі індекс Nikkei впав більш ніж на 1.200 пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Після закінчення торгових операцій в п'ятницю, індекс склав 28.966 пунктів, що на 1.202 пункти менше у порівнянні з підсумком четверга.

Вперше з 5 лютого індекс склав після закінчення торгових операцій дня менш 29.000 пунктів. Це також найзначніше падіння з червня 2016 року, коли Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу.

Відразу після початку торгових операцій стали активно розміщуватися заявки на продаж.

Серед інвесторів зростає занепокоєння з приводу того, що підвищення прибутковості довгострокових держоблігацій США може привести до коливань на біржах.

Зниження котирувань було також обумовлено падінням цін на акції в Гонконзі та на інших азіатських біржах.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у понеділок, 15 лютого, ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei досяг 30-тисячної відмітки - вперше за 30 років.