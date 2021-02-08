Японський фондовий індекс Nikkei підскочив до 30-річного максимуму

Уранці в понеділок ключовий індекс токійського фондового ринку Nikkei сягнув найвищого рівня більш ніж за 30 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

«Індекс Nikkei перевищив позначку в 29 тис. пунктів уперше від серпня 1990 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами аналітиків, інвестори розміщували заявки на придбання в надії на те, що додаткові заходи стимулювання економіки в США дозволять впоратися з впливом пандемії коронавірусу. Крім того, учасники ринку позитивно зреагували на сприятливі фінансові результати діяльності, опубліковані японськими компаніями.

Nikkei - один з найважливіших фондових індексів Японії. Він обчислюється як просте середнє арифметичне цін акцій 225 найбільш активно торгованих компаній першої секції Токійської фондової біржі.