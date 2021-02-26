Нацкомісія оштрафувала «Лубнигаз» через неправомірне припинення розподілу газу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НКРЕКП в Фейсбуці.
«Регулятор на засіданні 24.02.2021 прийняв рішення щодо покладання штрафних санкцій на АТ «Лубнигаз». Підставою для перевірки АТ «Лубнигаз» були чисельні звернення громадян м. Лубни у зв`язку із припиненням розподілу природного газу АТ «ЛУБНИГАЗ» та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності», - йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки НКРЕКП на АТ «Лубнигаз» було накладено штраф у розмірі 102 000 гривень - за недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов.
Також даним рішенням зобов’язано АТ «ЛУБНИГАЗ» у строк до 25 березня 2021 року забезпечити надання до НКРЕКП письмових пояснень та підтвердних документів щодо відповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.
Згідно змін до Кодексу газорозподільних систем, які були внесені НКРЕКП у березні 2020 року, з 1 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:
39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.
Як повідомляв Укрінформ, у ході Всеукраїнського форуму "Україна-30: Платіжки" голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповідав, що в результаті аналізу структури тарифу "Лубнигаз", яка мала одні з найвищих тарифів в країні на постачання газу населенню, міська влада виявила закладений компанією надприбуток у розмірі 168 млн грн на рік.