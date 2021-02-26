Нацкомісія оштрафувала «Лубнигаз» через неправомірне припинення розподілу газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штрафні санкції на АТ «Лубнигаз» за неправомірне визначення річної замовленої потужності та припинення розподілу природного газу споживачам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НКРЕКП в Фейсбуці.

«Регулятор на засіданні 24.02.2021 прийняв рішення щодо покладання штрафних санкцій на АТ «Лубнигаз». Підставою для перевірки АТ «Лубнигаз» були чисельні звернення громадян м. Лубни у зв`язку із припиненням розподілу природного газу АТ «ЛУБНИГАЗ» та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності», - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки НКРЕКП на АТ «Лубнигаз» було накладено штраф у розмірі 102 000 гривень - за недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов.

Також даним рішенням зобов’язано АТ «ЛУБНИГАЗ» у строк до 25 березня 2021 року забезпечити надання до НКРЕКП письмових пояснень та підтвердних документів щодо відповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Згідно змін до Кодексу газорозподільних систем, які були внесені НКРЕКП у березні 2020 року, з 1 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:

39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Як повідомляв Укрінформ, у ході Всеукраїнського форуму "Україна-30: Платіжки" голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов розповідав, що в результаті аналізу структури тарифу "Лубнигаз", яка мала одні з найвищих тарифів в країні на постачання газу населенню, міська влада виявила закладений компанією надприбуток у розмірі 168 млн грн на рік.