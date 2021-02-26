Нафта трохи подешевшала в очікуванні засідання ОПЕК

Вартість нафти знижується 26 лютого, оскільки експерти очікують від ОПЕК + збільшення нафтовидобутку.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 26 лютого становила 66,25 дол. за барель, що на 0,94% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 25 лютого ці контракти подешевшали на 0,2%, до 66,88 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранок 26 лютого становила 62,81 дол. за барель, що на 1,13% нижче за рівень на закриття ринку в четвер, 25 лютого. Тоді ці контракти подорожчали на 0,5%, до 63,53 дол. за барель, максимуму з 1 травня 2019 року.

У центрі уваги ринку засідання ОПЕК +, намічене на наступний тиждень, і трейдери чекають від нього сигналів про можливу зміну стратегії. Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що ОПЕК +, можливо, буде обговорювати збільшення видобутку на 500 тис. барелів на добу в ході березневої зустрічі.

Натомість, відновлюється і попит на нафту в міру виходу світової економіки з кризи, що сприяло зростанню цін на нафту в лютому. Обмеження видобутку Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК + скоротило пропозицію нафти на світовому ринку і дозволило дещо зменшити її запаси. Вартість Brent у лютому збільшилася на 19%, WTI - на 21%.

"Швидке збільшення попиту в наступні шість місяців може призвести до підйому цін на нафту до 70-80 дол. за барель. Пропозиція нафти на світовому ринку не зможе задовольняти зростання попиту, якщо, звичайно, Саудівська Аравія не почне нарощувати видобуток", - зазначає віце-президент компанії IHS Markit у Сінгапурі Віктор Шум.