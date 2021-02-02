Exxon Mobil через пандемію втратив понад $22 мільярди

Найбільша приватна нафтова компанія в світі Exxon Mobil за підсумками минулого року втратила $22,4 млрд через низькі ціни на нафту на тлі пандемії коронавірусу у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

"Минулий рік (2020 – ред.) представив нам найскладніші умови на ринку, з якими Exxon Mobil коли-небудь зіштовхнувся", - сказав виконавчий директор Даррен Вудс.

Зазначається, що саме низькі ціни на нафту на тлі пандемії COVID-19 у світі були головним фактором у рекордних фінансових втратах компанії.

У компанії також оприлюднили план, згідно з яким Exxon Mobil планує скоротити свої щорічні витрати на 3 мільярди доларів до 2023 року

Як повідомляв Укрінформ, британська нафтова компанія British Petroleum Plc (BP) зазнала за 2020 рік 5,7 млрд дол. США збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.