Нафта дедалі дорожчає, оскільки ОПЕК обмежує нафтовидобуток

Ціни на нафту зросли більш як на 1% у вівторок, після того як дані показали, що провідні виробники обмежують видобуток.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,1% до 56,97 дол. за барель на ранок 2 лютого, марки WTI - додали в ціні 1,16% і зросли до 54,17 дол. за барель.

Видобуток нафти ОПЕК у січні збільшився сьомий місяць поспіль, показало опитування Рейтер, після того як група і її союзники домовилися пом'якшити умови обмежувальної угоди, але зростання виявилося меншим ніж очікувалося.

"Найважливішим висновком із вчорашнього ралі на ринку нафти є те, що члени ОПЕК +, схоже, серйозно ставляться до зобов'язань про скорочення видобутку", - сказав представник компанії Axi Стівен Іннес.

Росія збільшила видобуток нафти і газового конденсату в січні до 10,16 млн барелів на добу з 10,04 млн барелів на добу в грудні 2020 року, повідомили Рейтер два джерела, знайомі зі статистичними даними.

Казахстан знизив видобуток нафти в січні 2021 року на 2% порівняно з груднем 2020 року, незважаючи на очікування зростання виробництва за угодою ОПЕК +, повідомили два джерела в галузі, знайомі з оперативними статистичними даними.