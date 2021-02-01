Нафта дорожчає, оскільки очікується скорочення її пропозиції на ринку

Ціни на нафту зростають, оскільки країни ОПЕК+ чітко виконують умови угоди про обмеження видобутку, тож, надлишку пропозиції на світовому ринку очікувати не варто.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures уранці 1 лютого становила 55,49 дол. за барель, що на 0,82% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 29 січня ці контракти подешевшали на 0,1%, до 55,04 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 1 лютого становила 52,50 дол. за барель, що на 0,57% вище за рівень на час закриття попередніх торгів. У п'ятницю, 29 січня, ф'ючерси знизилися в ціні на 0,3%, до 52,2 дол. за барель.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 0,9%, WTI - подешевшала на 0,1%. У січні ціни зросли, відповідно, на 7,9% і 7,6%.

Виконання угоди в січні оцінюється державами ОПЕК+ в 99%, повідомляє агентство Bloomberg. Ці дані, проте, є попередніми і перевірятимуться технічним комітетом ОПЕК+ 2 лютого.

Водночас компанія Chevron Corp заявила про намір дочекатися стабілізації ситуації з пандемією COVID-19, перш ніж повертатися до плану нарощування видобутку в Пермському басейні.

"Ми поставили на паузу свій план, оскільки світові не потрібні були додаткові барелі нафти, і ми не хотіли витрачати капітал на збільшення поставок на і без того переповнений ринок, - заявив головний фінансовий директор Chevron П'єр Бребер.

Однак, зазначив він, на випадок формування відповідних умов на ринку, ресурсів і можливостей у компанії достатньо. Відповідні умови, зазначив Бребер, будуть створені не раніше другої половини поточного року або навіть початку 2022 року.

Перспективи попиту на нафту залишаються невпевненими з урахуванням спалахів COVID-19, що тривають по всьому світу. Нова хвиля захворюваності в Китаї перед Новим роком за Місячним календарем призвела до зниження індексів ділової активності як у промисловому секторі, так і в сфері послуг у січні.

Середньострокові перспективи попиту на нафту є сприятливими, проте короткострокові ризики, пов'язані з коронавірусом і недостатньо швидкою вакцинацією, зберігаються, відзначає аналітик компанії Axi Стівен Іннес.