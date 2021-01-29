Нафта незначно дешевшає через карантинні заходи, які обмежують попит на паливо

Ціни на нафту незначно знижуються в п'ятницю, 29 січня, оскільки карантинні заходи, введені для стримування поширення коронавірусної інфекції, обмежують туристичні поїздки і попит на паливо по всьому світу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче за рівень на закриття ринку в четвер. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 55,53 і $ 52,34 відповідно.

«Поки в Європі не вистачає вакцин, і загроза поширення нових штамів коронавірусу тисне на настрій трейдерів, не варто очікувати підйому цін на нафту", - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.

У п'ятницю стало відомо, що новий штам коронавірусу, виявлений раніше в ПАР, з'явився і в США.

Увага трейдерів як і раніше сфокусована на ситуації з COVID-19 і її потенційних наслідках для попиту на нафту в найближчій перспективі.

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 55,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,96 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 55,10).