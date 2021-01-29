Нафта незначно дешевшає через карантинні заходи, які обмежують попит на паливо
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 55,37 за барель, що на $ 0,16 (0,29%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 52,01 за барель, що на $ 0,33 (0,63%) нижче за рівень на закриття ринку в четвер. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 55,53 і $ 52,34 відповідно.
«Поки в Європі не вистачає вакцин, і загроза поширення нових штамів коронавірусу тисне на настрій трейдерів, не варто очікувати підйому цін на нафту", - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.
У п'ятницю стало відомо, що новий штам коронавірусу, виявлений раніше в ПАР, з'явився і в США.
Увага трейдерів як і раніше сфокусована на ситуації з COVID-19 і її потенційних наслідках для попиту на нафту в найближчій перспективі.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 55,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,96 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 55,10).