Уряд визначив основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу
Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова під час другого засідання Секторальної робочої групи з питань малого та середнього підприємництва щодо координації міжнародної технічної допомоги, повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Мінекономіки та уряд в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року визначили основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні», - сказала Новікова.
Серед цих векторів – розвиток екосистеми підтримки бізнесу; розширення доступу до фінансування; спрощення регуляторного середовища; сприяння доступу на нові ринки.
Заступниця очільника Мінекономіки зазначила, що наразі першочерговим завданням міністерства є консолідація державної національної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва. Для цього Мінекономіки планує зробити наступні кроки: запустити спільно з міжнародними партнерами програми розвитку спроможності бізнес-об’єднань; створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу з фокусом на інновації та виробничу діяльність; запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні.
“Розвиток підприємництва для економіки будь-якої країни – це базис формування конкурентних відносин, наповнення бюджетів усіх рівнів, підвищення стандартів життя населення”, - наголосила Новікова.