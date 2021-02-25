Уряд визначив основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу

Уряд визначив в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова під час другого засідання Секторальної робочої групи з питань малого та середнього підприємництва щодо координації міжнародної технічної допомоги, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Мінекономіки та уряд в рамках підготовки Національної економічної стратегії до 2030 року визначили основні вектори розвитку малого та середнього бізнесу в Україні», - сказала Новікова.

Серед цих векторів – розвиток екосистеми підтримки бізнесу; розширення доступу до фінансування; спрощення регуляторного середовища; сприяння доступу на нові ринки.

Заступниця очільника Мінекономіки зазначила, що наразі першочерговим завданням міністерства є консолідація державної національної інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва. Для цього Мінекономіки планує зробити наступні кроки: запустити спільно з міжнародними партнерами програми розвитку спроможності бізнес-об’єднань; створити інформаційні, інкубаційні, акселераційні центри підтримки бізнесу з фокусом на інновації та виробничу діяльність; запровадити інститут місцевого бізнес-омбудсмена у кожному регіоні.

“Розвиток підприємництва для економіки будь-якої країни – це базис формування конкурентних відносин, наповнення бюджетів усіх рівнів, підвищення стандартів життя населення”, - наголосила Новікова.