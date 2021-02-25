У Податковій запевнили, що малий бізнес цьогоріч не перевірятимуть

Державна податкова служба у 2021 році не збирається проводити планові перевірки фізичних осіб - підприємців, а також малого та середнього бізнесу.

Про це в Укрінформі під час презентації публічного звіту Державної податкової служби за 2020 рік сказала перший заступник голови відомства Наталія Рубан.

"Нам дозволили проводити планові перевірки, до 5 тисячі перевірок у нас планується в цьому році", - сказала Рубан.

При цьому, за її словами, 95% уваги приділяється великим підприємствам.

"У цих списках (підприємств - ред.), які дозволені до перевірки, взагалі немає ФОПів - ні великих, ні малих. Немає малого та середнього бізнесу. В основному це великий капітал", - підсумувала перший заступник голови ДПС.

Згідно зі ст.77 Податкового кодексу України, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбирають платників, які мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства.