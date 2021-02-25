Попри коронакризу за минулий рік до держбюджету зібрали на 21,5% податків більше - голова ДПС

У 2020 році надходження до зведеного бюджету податків і зборів сягнули 848 млрд гривень, що на 115 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

Про це сказав голова Державної податкової служби Олексій Любченко, презентуючи в Укрінформі публічний звіт відомства за минулий рік.

"Надходження до зведеного бюджету у минулому році склали 848 млрд гривень, це на 115 млрд гривень більше, ніж у 2019 році. До державного бюджету надійшло 567 млрд гривень, що на 21,5%, чи на 100,5 млрд грн більше, ніж у 2019 році", - сказав Любченко.

Він нагадав, що такий результат забезпечено попри економічний спад, мораторій на перевірки та складну епідеміологічну ситуацію в країні.

"За два місяці цього року можемо констатувати перевиконання індикативних показників, які визначені Міністерством фінансів, більш як на 3 млрд гривень", - додав Любченко.

Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба 21 грудня минулого року списала податкові борги, що не перевищують 3 060 грн, майже 3,7 млн платників податків; загальна сума списання становила 1,2 млрд грн.

Списання цього податкового боргу передбачене змінами до Податкового кодексу, ухваленими Законом України від 4 грудня 2020 року щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.