Протести ФОПів: Любченко каже, що з підприємцями вдалось знайти компроміс
Про це заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" глава Державної податкової служби Олексій Любченко, передає Укрінформ.
"Зовсім недавно, минулими вихідними, напрацювали законопроєкт, що повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент – Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - наголосив він.
За словами Любченка, законопроєкт вже відпрацьовано, тож наразі "м'яч (перебуває, - ред.) на стороні ФОП і парламенту".
"Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси та формувала політику", - додав він.
Як повідомлялося, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня.
Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, був наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.
15 грудня близько 17:00 правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники на Майдані Незалежності. Повідомлялося про використання світлошумових гранат і сльозогінного газу. За інформацією поліції, в сутичках постраждали до 40 поліцейських.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.