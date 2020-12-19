Протести ФОПів: Любченко каже, що з підприємцями вдалось знайти компроміс

Компромісний законопроєкт, який відповідає вимогам руху SaveФОП, вже напрацьовано — тепер своє слово мають сказати самі підприємці та парламент.

Про це заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" глава Державної податкової служби Олексій Любченко, передає Укрінформ.

"Зовсім недавно, минулими вихідними, напрацювали законопроєкт, що повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент – Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - наголосив він.

За словами Любченка, законопроєкт вже відпрацьовано, тож наразі "м'яч (перебуває, - ред.) на стороні ФОП і парламенту".

"Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси та формувала політику", - додав він.

Як повідомлялося, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, був наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.

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15 грудня близько 17:00 правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники на Майдані Незалежності. Повідомлялося про використання світлошумових гранат і сльозогінного газу. За інформацією поліції, в сутичках постраждали до 40 поліцейських.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.