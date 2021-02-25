Із Фонду боротьби з коронавірусом торік 40% витратили на ремонт доріг - Держказначейство

У 2020 році з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг використано 25,7 млрд грн, що становить 40% від загальної суми використаних коштів.

Як передає Укрінформ, про це розповіла голова Державної казначейської служби України Тетяни Слюз під час звіту про діяльність Казначейства у 2020 році.

«Якщо подивитись динаміку розподілу, який був проведений згідно постанов Кабміну, то частка коштів, виділених Державному агентству автомобільних доріг склала 26,2 млрд грн. Касові видатки по "автодору" проведені на 25,73 млрд грн», - зазначає глава ДКСУ.

Із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у 2020 році використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.

За словами Слюз, 17,2 млрд грн, що становить 23,9% від загального бюджету Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, були направлені Міністерству охорони здоров’я. Ще 8,77 млрд грн отримало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Як повідомляв Укрінформ, із Фонду боротьби з COVID-19 станом у 2020 року використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.

Як відомо, Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 був створений у квітні 2020 року та передбачає фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із боротьбою з епідемією COVID-19.