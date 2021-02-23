Укравтодор презентував ключові проєкти дорожнього будівництва на 2021 рік

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало ключові проєкти дорожнього будівництва на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація проєктів відбулась під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Ми рухаємося за маршрутним принципом. Ми не обираємо якусь там пропорцію між областями. Якщо, наприклад, є траса М-03, то ми хочемо зробити її по всій протяжності", - зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков під час презентації проєктів.

У 2021 році Укравтодор планує оновити 1205 км міжнародних доріг, 1363 км національних доріг, 1206 км територіальних доріг та 904,3 км регіональних доріг.

Цьогоріч Укравтодор планує розпочати будівництво київської окружної дороги, дороги Київ - Кишинів та нової дороги М-30, що з'єднає Захід та Схід України.

За словами Кубракова, Укравтодор у 2021 році продовжить будувати цементобетонні дороги. Зокрема планується добудувати перехідні ділянки на трасі Н-31 Дніпро-Решитилівка та Н-14 Кропивницький-Миколаїв, а також розпочати будівництво цементобетонних доріг: Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, М-28 Одеса - Южний та Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. Очільник Укравтодору відмітив, що у пріоритеті – саме південні дороги, де більш спекотний клімат та інтенсивніший рух вантажного транспорту.

Ще одним важливим напрямом ремонтів стануть автошляхи до контрольно-пропускних пунктів. Заплановано відновлення понад 250 км доріг до КПП. Загалом Укравтодор планує до 2023 року оновити 600 км автошляхів до КПП.

Кубраков підкреслив, що національна програма відновлення мостів цьогоріч пріоритетна для відомства. Головними об’єктами залишаються Запорізькі мости та стартує зведення мосту через річку Дніпро у Кременчуці.Усього буде відновлено 150 штучних споруд. В Укравтодорі планують відремонтувати щонайменше 20 мостів у кожному регіоні до 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор оновив та ввів у експлуатацію 3 900 км доріг державного значення. У 2019 році в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 році – 1 412 км, а у 2017 – 1 407 км.