Укравтодор цьогоріч планує оновити 20% основної мережі доріг

Укравтодор у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планує оновити 20% основної мережі доріг України і розглядає можливість залучити для цього додаткові фінансові джерела.

Про це під час форму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков, передає Укрінформ.

Зокрема, серед таких джерел – плата за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії (20 млрд грн) та інфраструктурні облігації (60 млрд грн).

За словами Кубракова, з минулого року Укравтодор почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні. За результатом попередніх консультацій з урядом, Офісом Президента і депутатами був обраний механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації.

"Ми створимо акціонерне товариство у структурі "Укравтодору", воно якраз буде займатися залученням довгострокового фінансування", – повідомив Кубраков. За його словами, відповідна робота уже ведеться з Мінфіном та Нацбанком. Нова фінансова установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства з українським та іноземним бізнесом, а також залучати інвесторів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.