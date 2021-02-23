Укравтодор цьогоріч планує оновити 20% основної мережі доріг
Про це під час форму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков, передає Укрінформ.
Зокрема, серед таких джерел – плата за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії (20 млрд грн) та інфраструктурні облігації (60 млрд грн).
За словами Кубракова, з минулого року Укравтодор почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні. За результатом попередніх консультацій з урядом, Офісом Президента і депутатами був обраний механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації.
"Ми створимо акціонерне товариство у структурі "Укравтодору", воно якраз буде займатися залученням довгострокового фінансування", – повідомив Кубраков. За його словами, відповідна робота уже ведеться з Мінфіном та Нацбанком. Нова фінансова установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства з українським та іноземним бізнесом, а також залучати інвесторів.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.
Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.