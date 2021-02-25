Нацбанк відкликав ліцензії на фінпослуги у десяти установ

Національний банк України відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у десяти фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданнях 12 та 19 лютого 2021 року ухвалив рішення відкликати: у ТОВ “ФК “Рітейл Кепітал” одну ліцензію на надання послуг з факторингу, у ПТ “Ломбарл “Мілан” Осіпова Наталя Василівна та Компанія” одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Активи ТОВ “ФК “Рітейл Кепітал” станом на 1 жовтня 2020 року становити 132 млн грн, або 0,07% від загального обсягу активів ринку фінансових компаній. Активи ПТ “Ломбард “Мілан” Осіпова Наталя Василівна та Компанія” на цю дату становили 1,1 млн грн, або 0,03% від загального обсягу ломбардів.

Нацбанк також відкликав чотири ліцензії у ТОВ “Преміум Фінанс” – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантії. У компанії залишається чинною ліцензія на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями у готівковій формі). У ТОВ “ФК Юапей” відкликано дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та на надання гарантії. У компанії залишається чинною ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Було також відкликано ліцензії на надання гарантій: у ТОВ “ФК “Амбер”, ТОВ “Сільвер Пей”, ТОВ “Тетра Капітал”, ТОВ “ФК “Фінтрастгарант”, ТОВ “ФК “Фінцентр”, ТОВ “ФК “Фінінтеграл”.

У Нацбанку зазначають, що ці фінансові компанії продовжують свою діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці фінансові компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року. Тому фінансові компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.

Як повідомлялося, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.