НБУ надав рефінансування п'яти банкам на 660 мільйонів

Національний банк України надав рефінансування п'яти банкам на загальну суму 660 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

Зазначається, що 19 лютого 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 5-ти банків на суму 660,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 12 лютого 2021 року надав рефінансування вісімнадцяти банкам на 9363,3 млн гривень.