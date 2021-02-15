НБУ надав рефінансування 18 банкам на 9,36 мільярда

Національний банк 12 лютого 2021 року надав рефінансування вісімнадцяти банкам на 9363,3 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Зазначається, що 12 лютого 2021 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками:

до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 38,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;

до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 17-ти банків на загальну суму 9325,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

За даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Ощадбанк" – 5 млрд грн, АТ "Банк Січ" – 1,08 млрд грн, АТ "Таскомбанк" - 800 млн грн, АТ "Банк Кредит Дніпро" - 800 млн грн, АТ "КІБ" - 500 млн грн, АТ "Кристалбанк" - 200 млн грн, АТ "РВС Банк" - 150 млн грн, АТ "Банк Альянс" - 150 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" - 133 млн грн, АТ "МетаБанк" - 132 млн грн, АТ"Банк "Україн.Капітал" - 100 млн грн, АТ "АКБ "Конкорд" - 90 млн грн, АТ "Кредитвест Банк" - 70 млн грн, АТ "БТА Банк" - 48 млн грн, АТ "КБ "Глобус" - 42 млн грн, АТ "АБ "Радабанк" - 38 млн грн, АТ "АП Банк" - 30 млн грн, ПуАТ "КБ "Акордбанк" – 300 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 5 лютого 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на загальну суму 440 млн грн.