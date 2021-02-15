НБУ надав рефінансування 18 банкам на 9,36 мільярда
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.
Зазначається, що 12 лютого 2021 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками:
- до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 38,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
- до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 17-ти банків на загальну суму 9325,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.
За даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Ощадбанк" – 5 млрд грн, АТ "Банк Січ" – 1,08 млрд грн, АТ "Таскомбанк" - 800 млн грн, АТ "Банк Кредит Дніпро" - 800 млн грн, АТ "КІБ" - 500 млн грн, АТ "Кристалбанк" - 200 млн грн, АТ "РВС Банк" - 150 млн грн, АТ "Банк Альянс" - 150 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" - 133 млн грн, АТ "МетаБанк" - 132 млн грн, АТ"Банк "Україн.Капітал" - 100 млн грн, АТ "АКБ "Конкорд" - 90 млн грн, АТ "Кредитвест Банк" - 70 млн грн, АТ "БТА Банк" - 48 млн грн, АТ "КБ "Глобус" - 42 млн грн, АТ "АБ "Радабанк" - 38 млн грн, АТ "АП Банк" - 30 млн грн, ПуАТ "КБ "Акордбанк" – 300 тис. грн.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 5 лютого 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на загальну суму 440 млн грн.