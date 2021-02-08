НБУ рефінансував чотири банки на 440 мільйонів

НБУ рефінансував чотири банки на 440 мільйонів

Укрінформ
Національний банк України 5 лютого 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на загальну суму 440 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 5 лютого 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 440,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

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Як повідомлялося, Національний банк України 29 січня 2021 року надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 742 млн грн.

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