НБУ рефінансував два банки на 256 мільйонів

Національний банк України 22 січня 2021 року надав рефінансування двом банкам на загальну суму 256 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України повідомляє, що 22 січня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 дні, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 256,0 млн грн за ставкою у розмірі 6,00% річних. АТ "АКБ "Конкорд" отримало кредит на 116 млн грн, АТ "Банк Авангард" – на 140 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 15 січня 2021 року надав рефінансування сімнадцяти банкам на загальну суму 8,654 млрд грн.