НБУ торік отримав 2,18 мільярда на погашення боргів за кредитами рефінансу

У 2020 році обсяги погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків становили 2,18 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк за 2020 рік отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,18 млрд грн",- йдеться в повідомленні.

Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами – 1,02 млрд грн.

Також частково заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування неплатоспроможних банків погашено за рахунок: реалізації заставлених неплатоспроможними банками об’єктів нерухомого майна – 228,8 млн грн, звернення Національним банком стягнення на нерухоме майно шляхом набуття його у власність на загальну суму 357,8 млн грн.

Також регулятором було отримано кошти завдяки реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму 73,4 млн грн, завдяки погашенню заборгованості за заставленими НБУ кредитними договорами на загальну суму 252,3 млн грн та інших джерел погашення заборгованості на загальну суму 248,0 млн грн.

За найвищими цінами в 2020 році реалізовано пул майнових прав за кредитними договорами, переданими ПАТ “КБ “Надра” в заставу Національному банку – 187,4 млн грн, а також об’єкт нерухомого майна, переданий ПАТ “ВіЕйБі Банк" в іпотеку Національному банку – 60,7 млн грн.

Упродовж 2020 року Національний банк погодив умови реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами із сукупною початковою ціною реалізації 12,25 млрд грн та об’єктів нерухомого майна із сукупною початковою ціною реалізації в розмірі 1,49 млрд грн. Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування у 2020 році скоротилася з 44 млрд грн до 41,7 млрд грн станом на 31 грудня 2020 року.

Загалом із 2017 року Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 8,4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у 2019 році отримав 3,6 млрд грн на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, що на 960 млн грн більше ніж у 2018 році.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.