НБУ надав рефінансування 17 банкам на 8,7 мільярда

Національний банк України 15 січня 2021 року надав рефінансування сімнадцяти банкам на загальну суму 8,654 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

15 січня 2021 року відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками: до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на загальну суму 182,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних, а також до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 15-ти банків на загальну суму 8,472 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 6 січня 2021 року надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 492 млн грн.