НБУ надав рефінансування 3 банкам на 492 мільйони гривень

Національний банк України 6 січня 2021 року надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 492 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

6 січня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 86 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 492,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

Зокрема, надано кредит АТ "АБ "Радабанк" на 70 млн грн і АТ "Мегабанк" (Харків) - на 20 млн грн. Третього отримувача рефінансування НБУ не уточнює.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 30 грудня 2020 року надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 3,556 млрд грн.