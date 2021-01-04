НБУ надав трьом банкам понад 3,5 мільярда «рефінансу»

Національний банк України минулого тижня надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 3,556 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 30 грудня 2020 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 86 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 3 556,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

Зокрема, надано кредит АТ "Райффайзен банк Аваль" на 3,1 млрд грн, АТ "КІБ" - на 100 млн грн. Третього отримувача рефінансування НБУ не уточнює.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 24 грудня 2020 року надав рефінансування двом банкам на загальну суму 5,16 млрд грн.