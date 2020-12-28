НБУ рефінансував два банки на 5,16 мільярда

Національний банк України 24 грудня 2020 року надав рефінансування двом банкам на загальну суму 5,16 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

24 грудня 2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 5 160,0 млн грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

Зокрема, кредити було надано: АТ "Ощадбанк" у розмірі 5 млрд грн, ПАТ "МТБ БАНК" у розмірі 160 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 грудня 2020 року надав рефінансування п'яти банкам на загальну суму 9,267 млрд грн.