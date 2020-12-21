НБУ надав 9,27 мільярда рефінансування п'яти банкам

Національний банк України 18 грудня 2020 року надав рефінансування п'яти банкам на загальну суму 9,267 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

18 грудня 2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 5-ти банків на суму 9 266,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

Як повідомляв Укрінформ, НБУ 11 грудня надав рефінансування 11 банкам на загальну суму 11 млрд грн.