НБУ надав рефінансування 6 банкам на 997,7 мільйона

Національний банк України 4 грудня 2020 року надав рефінансування шести банкам на загальну суму 997,7 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті банку.

4 грудня 2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на суму 997,7 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

За даними НБУ, рефінансування надали: АТ "Укрексімбанк" - 500 млн грн, АБ "Кліринговий Дім"- 150 млн грн, "Перший Інвестиційний Банк" - 100 млн грн, АТ "АКБ "Конкорд"- 87,7 млн грн, АКБ "Індустріалбанк" - 50 млн грн,

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 27 листопада надав рефінансування чотирьом банкам на 5,785 млрд грн під 6% річних.