НБУ надав рефінансування двом банкам

НБУ надав рефінансування двом банкам

Укрінформ
Національний банк 20 листопада надав рефінансування двом банкам на 600 млн грн під 6% річних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

Національний банк України повідомляє, що 20.11.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 600,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

Рефінансування було надано ПуАТ «КБ «Акордбанк» у розмірі 300 млн грн та АТ «Правекс Банк» у розмірі 300 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 13 листопада 2020 року надав рефінансування 16 банкам на загальну суму 16,577 млрд грн.

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