Найбільшим постачальником в Україну легкових авто торік була Німеччина - експерти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).
Зазначається, що минулого року найбільшу частку в імпорті становили легкові автомобілі, яких було завезено у кількості 486,3 тис. штук, що на 11% менше ніж у 2019 році. Загалом у 2020 році Україна імпортувала легкових авто на 3,5 млрд доларів США, що на 182 млн доларів США менше ніж у 2019 році. Найбільшим постачальником легкових автомобілів в минулому році була Німеччина. За рік з ФРН в Україну було ввезено 99772 легкових авто на суму 548,1 млн доларів США.
В Укравтопромі зауважують, що минулого року також скоротився імпорт вантажних і спецмашин - до 43,5 тис. штук, або на 16%. Загалом у 2020 році в Україну було імпортовано вантажних і спецмашин на суму 717,4 млн доларів США (у 2019 році сума імпорту становила 841,9 доларів США). Найбільшим постачальником таких авто стала Німеччина, з якої було ввезено 9589 авто на 114 млн доларів США.
Імпорт автобусів також скоротився у 2020 році. Відтак за минулий рік в Україну було ввезено 1,6 тис автобусів, що на 35% менше ніж у 2019 році. Загалом в Україну впродовж року було завезено автобусів на суму в 64,1 млн доларів США. "Незважаючи на те, що найбільша кількість автобусів у 2020 році в Україні прибула з Німеччини (568 шт.), більше інших на поставках цього виду транспорту в нашу країну заробила Білорусь – $38,6 млн за 307 автобусів", - відмічають в Укравтопромі.