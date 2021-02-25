Найбільшим постачальником в Україну легкових авто торік була Німеччина - експерти

В Україну за 2020 рік було імпортовано 531,4 тис. одиниць автотранспортної техніки на суму більш ніж 4,2 млрд доларів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що минулого року найбільшу частку в імпорті становили легкові автомобілі, яких було завезено у кількості 486,3 тис. штук, що на 11% менше ніж у 2019 році. Загалом у 2020 році Україна імпортувала легкових авто на 3,5 млрд доларів США, що на 182 млн доларів США менше ніж у 2019 році. Найбільшим постачальником легкових автомобілів в минулому році була Німеччина. За рік з ФРН в Україну було ввезено 99772 легкових авто на суму 548,1 млн доларів США.

В Укравтопромі зауважують, що минулого року також скоротився імпорт вантажних і спецмашин - до 43,5 тис. штук, або на 16%. Загалом у 2020 році в Україну було імпортовано вантажних і спецмашин на суму 717,4 млн доларів США (у 2019 році сума імпорту становила 841,9 доларів США). Найбільшим постачальником таких авто стала Німеччина, з якої було ввезено 9589 авто на 114 млн доларів США.

Імпорт автобусів також скоротився у 2020 році. Відтак за минулий рік в Україну було ввезено 1,6 тис автобусів, що на 35% менше ніж у 2019 році. Загалом в Україну впродовж року було завезено автобусів на суму в 64,1 млн доларів США. "Незважаючи на те, що найбільша кількість автобусів у 2020 році в Україні прибула з Німеччини (568 шт.), більше інших на поставках цього виду транспорту в нашу країну заробила Білорусь – $38,6 млн за 307 автобусів", - відмічають в Укравтопромі.