В Україні продажі нових легкових авто у січні скоротилися на 19% - експерти

У січні 2021 року в Україні придбали і зареєстрували 5,7 тис. нових легкових авто, що на 19% менше, ніж у січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"У січні 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Україні зупинилася на позначці 5,7 тис. машин. У порівнянні з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 19%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов’язано, насамперед, з посиленими карантинними обмеженнями у роботі автосалонів, що діяли пів місяця, з 8 по 25 січня.

Найпопулярнішою маркою серед придбаних у січні нових легковиків стала Toyota: у минулому місяці було зареєстровано 984 машини цієї марки, що на 18% менше, ніж у січні минулого року. На другому місці за популярністю опинилась Renault, 730 авто було зареєстровано у січні цього року, що на 31% менше у порівнянні з січнем 2020. Третє місце посіла марка Skoda, 486 авто якої зареєстровано у січні, що на 4% більше ніж за аналогічний період минулого року. На четвертому опинилась марка Kia : 329 авто придбано у січні 2021 року (на 24% менше ніж у січні 2020 року). П'яте місце посіла марка Nissan – 306 авто придбано у січні, що на 42% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Suzuki – 282 шт. (+38%); Hyundai – 277 шт. (-24%); Mazda – 244 шт. (+24%); Peugeot – 182 шт. (-31%); Ford – 167 шт. (-6%). Бестселером січня 2021 року став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 430 реєстрацій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році українські номери отримали 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше показника 2019 року.