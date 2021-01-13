Український ринок електромобілів торік скоротився на 1%

В Україні у 2020 році було зареєстровано 7455 електромобілів, що на 1% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що минулого року було придбано 7095 легкових авто (з них нових тільки 9%), 359 комерційних авто (нових – 3%) і один електробус (2019 року випуску).

Середній вік вживаних електромобілів зареєстрованих у 2020 році був: у легкових авто – 5 років, у комерційних – 7 років.

Найпопулярнішим електрокаром у 2020 році став NISSAN Leaf. За рік 2180 авто цієї марки було придбано в Україні. Друге місце посіла марка TESLA Model 3, у минулому році її обрали 865 автомобілістів. На третьому місці опинилась TESLA Model S 753 авто придбали у 2020 році. На четвертій позиції опинилась CHEVROLET Bolt – 474 реєстрацій за рік, на п'ятій – TESLA Model X (366 реєстрацій). У той же час, найкращий результат у продажах нових електрокарів належить автомобілю AUDI E-Tron, 122 авто цієї марки придбали в Україні минулоріч. На ринку комерційних електромобілів найпопулярнішою маркою стала RENAULT Kangoo Z.E. У 2020 році було зареєстровано 304 автомобіля цієї моделі, з яких 7 були новими.

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У грудні 2020 року в Україні було придбано 632 електромобіля, що на на 8% більше, ніж за грудень 2019 року. Загалом у зазначений період в Україні було зареєстровано 598 легкових електромобіля ( на 7% більше ніж у грудні 2019 року) та 34 комерційні електромобіля (+36%). Частка вживаних авто у грудні 2020 року серед електрокарів становила 86%, а серед комерційних електромобілів - 97%.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 7 542 електрокарів.