Справа ПриватБанку: за Яценка внесли заставу у 52 мільйони

За ексзаступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка внесли 52 млн грн застави.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

“За Володимира Яценка внесли заставу у розмірі 52 млн 210 тис. грн”, - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ВАКС застосував до Яценка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, тобто до 22 квітня.

Водночас рішенням суду колишньому топменеджеру ПриватБанку була визначена можливість внесення застави в розмірі 52 млн 210 тис. грн.

Трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку вручено підозри у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн. Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови правління Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

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Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання працівниками НАБУ першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де було розпочато проведення невідкладних слідчих дій.