Нацкомісія порівняла тарифи на воду в Європі, СНД і Україні

НКРЕКП провела порівняльний аналіз тарифів на централізоване водоспоживання в країнах Європи, СНД і в Україні у 2020 році й дійшла висновку, що наша країна має одні з найдешевших тарифів на відповідні послуги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НКРЕКП у Фейсбуці.

"НКРЕКП провела аналіз середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (централізоване водоспоживання) країн Європи, найближчих сусідніх країн і України, що діяли у 2020 році. Графічна інформація щодо рівня тарифів у вибраних країнах свідчить, що Україна входить у десятку країн із найнижчим рівнем тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", - йдеться в повідомленні.

У НКРЕКП вказали, що такі найближчі сусідні країни, як наприклад, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина мають суттєво вищий рівень тарифу на відповідні послуги.

Як повідомляв Укрінформ, під час Всеукраїнського форуму "Україна-30: Платіжки" міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що житлово-комунальні тарифи мають підвищуватися виключно синхронно з доходами громадян.

Раніше в Українському союзі промисловців і підприємців зробили заяву, що тарифоутворення в Україні суперечить економічним законам. Там вважають, що механізм формування тарифів в Україні відірваний від реального показника доходів більшості українців, ця відірваність має системний характер та порушує базові закони економіки.

На сьогодні мінімальна пенсія в Україні дорівнює близько 53 євро. У той час, як в Болгарії - 211 євро, Румунії - 251 євро, Латвії - 305 євро, Хорватії - 337 євро, Литві - 374 євро, Угорщині - 375 євро, Словаччині - 385 євро, Польщі - 463 євро, Португалії - 540 євро, Чехії - 564 євро, Естонії - 582 євро, Греції - 695 євро, Словенії - 750 євро, Ірландії - 828 євро, Іспанії - 1008 євро, Белігії - 1200 євро, Німеччині - 1250 євро, Франція - 1500 євро, Нідерланди - 2700 євро, Люксембургу - 4000 євро.